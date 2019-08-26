تحمل توقيع زوجين.. الخليج 365 يكشف كواليس أحدث أغنيات أصالة "حالة كركبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"مليت وراحة بالي وحشاني/ نويت أعيد ترتيبي من تاني/ وأمسح كل اللي راح وأقفل قلبي بمفتاح"، بتلك الكلمات تستعد الفنانة أصالة لطرح أحدث أغانيها "حالة كركبة" ضمن ألبومها الجديد "في قربك"، وهي الأغنية التي تحمل توقيع زوجين تعاونا في تقديمها، وهما الشاعر إسلام مصطفى "مؤلفًا لكلماتها"، وأميرة عامر "ملحنًا للكلمات".

الشاعر إسلام مصطفى في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تحدث عن التجربة بقوله: "العمل على الأغنية كلماتٍ ولحنًا، وحتى قيام الموزع الموسيقي إلهامي دهيمة بتوزيعها تقريبا استمر 3 أشهر، وهي من أولى الأغاني التي اختارتها الفنانة أصالة عندما بدأت العمل على الألبوم من حوالي سنة ونصف السنة".

وأضاف: "أسعى مع أميرة بحكم كيمياء التفاهم التي تجمعنا أن نقدم أغنية تعبر عن حالة اجتماعية ما، و-هذا تحديدا- ما أعجب الفنانة أصالة، وكانت حريصة أن تكون كواليس العمل معها (حلوة قوي)".

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وعن خصوصية العمل مع زوجته الملحنة والمطربة أميرة عامر، يقول: "نحن نريد أن ننجح معًا وندعم بعضنا البعض، والمسألة لها علاقة بالتفاهم فنيًا، أكثر من كونها علاقة زوج وزوجة، ومثلما قدمنا معًا أغاني مثل: "ناس فاضية" للمطربة هدير نبيل، أو "مخنوقة" التي غنتها أميرة نفسها، وارد جدًا أن يتعاون كل واحد منا مع آخرين".

وكشفت شركة "روتانا" المنتجة لألبوم أصالة اليوم الاثنين عن موعد طرحه، وكتبت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "انتظروا الليلة ألبوم النجمة أصالة في قربك على "Deezer".

وطرحت أصالة 4 أغانٍ من الألبوم، عبر "يوتيوب"، وهي "نكتة بايخة، حاجة متخصكش، مبقاش سر، جداً جداً".

