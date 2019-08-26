احتفل الفنان أحمد زاهر بعيد ميلاد المخرج محمد سامي، على طريقته الخاصة، حيث نشر صور تجمعهما بعدة ذكريات منها كواليس مسلسلات، وافلام، بالإضافة إلى بعض المناسبات الخاصة، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "كل سنه و أنت طيب يا صديقي الغالي و عقبال مليون سنة وأنت مبدع و مبهر كعادتك كل سنه وأنت طيب يا سمسم".
يذكر أن الفنان أحمد زاهر شارك صديقه المخرج محمد سامي في مسلسل "ولدالغلابة"، وهو بطولة كل من أحمد السقا، محمد ممدوح، إنجيالمقدم، إدوارد، هادي الجيار، مجدي بدر، كريم عفيفي، طاهرة، عفاف رشاد، جلال الزكي، صفاء الطوخي، هبة مجدي، ريم سامي، عبدالرحيم حسن، فايق عزب، و من تأليف أيمن سلامة، بالإضافة إلى العديد من الأعمال أبرزها: "آدم، كلام على ورق"، وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلاده الـ 36.. أحمد زاهر لـ محمد سامي: كل سنة وأنت مبدع ومبهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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