29 أغسطس.. نانسي عجرم في كايرو فستيفال بالقاهرة

تحيى النجمة نانسي عجرم حفلاً غنائياً، يوم الخميس الموافق 29 أغسطس من الشهر الجاري، في مدينة كايرو فستيفال سيتي مول، بالقاهرةالجديدة، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساءً.
يذكر أن الفنانة نانسي عجرم طرحت مؤخراً كليب "الحب زي الوتر"، وهو من كلمات محمد رفاعي، وألحان وليد سعد، و توزيع أحمد إبراهيم، وإخراج ليلى كنعان، كما تخطى الكليب حاجز الـ 9 مليون نسبة مشاهدة.
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