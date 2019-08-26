بالفيديو.. كارول سماحة تطرح أحدث كليباتها "بتآمن بالصدفة"

طرحت الفنانة كارول سماحة أحدث كليباتها "بتآمن بالصدفة"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وهو كلمات، و ألحان مروان خوري، ومن توزيع داني خوري. ومن توزيع داني خوري. وفيلم "بالصدفة"‬⁩ من بطولة كل من كارول سماحة، بديع أبو شقرا، باميلا الكيك، منير معاصري، و الفيلم من تأليف كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو، في أول تجربة له في الإخراج السينمائي بعد عدد من البرامج التليفزيونية الناجحة. باميلا الكيك، منير معاصري، و الفيلم من تأليف كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو، في أول تجربة له في الإخراج السينمائي بعد عدد من البرامج التليفزيونية الناجحة.

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