تعرف على التفاصيل الكاملة للمؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي

أقامت صباح اليوم، الأثنين، إدارة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ3، مؤتمرًا صحفيًا بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، وذلك للإعلان عن تفاصيل المهرجان الذى يقام خلال الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر المقبل، تحت رعاية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

قال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، أن النجمة اللبنانية مي مصري سوف تكون من المكرمين في المهرجان هذا العام.

واكد "التميمي" أن جميع المؤسسين والمشاركين في إقامة الجونة منذ الدورة الأولى يحرصون على إقامة مشاريع جديدة وذلك في اطار المبالغ المادية المسموح لنا، وأضاف إن وجود مهرجانات منافسة بالشرق الاوسط أمرلا نخشاه وحزنا جدا لغياب بعض المهرجانات عن الساحة.

وأضاف انه يشارك بالمهرجان فيلم "لما بنتولد" للمخرج تامرعزت وعدد الأفلام العربية المشاركة بالمهرجان هم خمس أفلام من أفضل أفلام المنطقة، مؤكدا أن عدد كبير من مشاريع الأفلام التي شاركت في منصة الجونة اكتملت وتشارك في مهرجانات عالمية.

بينما أضافت الفنانة بشرى، رئيس العمليات والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة السينمائي، إن المهرجان دعا العديد من النجوم العالميين، ولكن هناك من يقوم بتصوير بعض الأعمال، لافتة إلى أن النجم رامي مالك يتم دعوته منذ الدورة الأولى، ولكن نظرًا إلى انشغاله بالتصوير يقوم بالاعتذار.

أكدت بشرى، أن النجم مينا مسعود من

المقرر ان يحضر المهرجان خلال هذه الدورة ، وأضافت أنه كان أعلن عن ذلك خلال فيديو أخيرًا.

تابعت: عندما يقوم البعض بمهاجمة المهرجان يغلق على الفساتين فقط، ولكن المهرجان لم يقتصر على ذلك فقط".

وأستكملت حديثها قائلة :" وأضافت بشرى أن المهرجان يقدم العديد من ورش عمل السينمائية والعديد من الفعاليات المتخصصة في مجال السينما والتي سيتم الاعلان عنها قريبا".

وأضافت: يُكرم هذا العام نجم الكوميديا الفنان محمد هنيدي، وذلك لأنه لم يسلط على الكوميديا الضوء بشكل عالمي، على رغم تصدرها شباك التذاكر، ولا يقتصر التكريم على العمر الكبير.

فيما قال عمرو منسي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة السينمائي، أن مصر يقال عنها هوليود الشرق ولابد أن يقام مهرجان يمثل مصر ويكون له إضافة، لافتا إلى أن الجونة حاليا أصبح واحد من أكبر المهرجانات في المنطقة.

أكد منسي، أن الجونه بأكملها تدعم السياحة، لافتا إلى أن التحديات من أهمية أهدافنا للمهرجان حتى لا نقع في أخطاء الأعوام السابقة، وأشار إلى إن الفضل فى الاستمرار والنجاح لهذا المهرجان يرجع لرؤية الإدارة الجيدة لعوامل النجاح،

وقدرتها على مواجهة التحديات، ومهارتها فى التجديد المستمر سنويا.

تابع :أن المهرجان أصبح حاليا مدرسة فإن الفرق التي تشارك في المهرجان يتم طلبها في أعمال خارجية"

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بينما قال رجل الأعمال سميح ساويرس، مؤسس الجونة، إنه في بداية إنشاء المدينة كان لايتوقع أن تصبح بهذا الشكل الحالي، لافتا إلى أنه بعد 15 عاما من إنشائه لها قام تطويرها حتى أن تصبح مدينة متكاملة بالمدارس والمستشفيات وجميع الخدمات اللازمة.

أكد "سميح"، أنه تم إنشاء قاعة موسيقى جديدة في سويسرا قريبا، وأضاف أنه عندما عرض عليه إقامة مهرجان الجونة قام بالاستماع لجميع تفاصيله ونظرا لثقته في حب الفنانة بشرى وشقيقته نجيب ساويرس للسينما وافق عليه.

وتابع :" أنه يجرى الآن الإعداد لإقامة مهرجان موسيقى فنى ضخم، يقام على أرض مدينة الجونة السياحية بمحافظة البحر الأحمر، وأضاف سميح أن هذه المبادرة تأتى بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومحافظة البحر الأحمر، وهذه هى رسالة الجونة منذ إنشائها".

ومن جانبه قال نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، أن مايقدم في المهرجان من جميع النواحي السياحية والثقافية، لا فتا الي ان المهرجان يهتم بالترحيب بالضيوف المحاضرة اليه.

واكد ساويرس، أن المهرجان له بعد فني لايقتصر على الفساتين والحضور فقط، وأضاف المهرجان هو المضمون والفرص الذي نعطيها للشباب".

واضاف ان جائزة سينما من أجل الإنسانية تحوز على اهتمام الجمهور منذ الدورة الأولى فهي شعار المهرجان وتهتم بالافلام التي تناشق الأعمال السينمائية.

وتابع :" أن الفن بات الوسيلة الأهم على الإطلاق لإحياء الانسانية، التى تأثرت مؤخرا بسبب الكوارث، والحرائق، والحروب والصراعات، وأنه لم يعد أمامنا إلا العودة للفن، فهو الوسيلة الأمثل لإحياء، وإنقاذ الانسانية".