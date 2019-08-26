الليلة.. حفل فريق سماعي بمهرجان الصيف الدولي

يحيي فريق سماعي الليلة، حفل غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي الـ17، وذلك علي المسرح المكشوف بمكتبة الأسكندرية، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

ومن المقرر أن يقد الفريق

خلال الحفل مجموعة متميزة من الاغاني التراثية والموشحات، منها "موشح يا ليل الصب ، ومبيسألش عليا، ساكن في حي السيده، حانت الأقدار، وغيرها".يذكر أن فريق سماعي تأسس عام 2002 ويقدم الموسيقى والغناء من التراث الغني ويسعي دائمًا الي الأصالة أينما فينتقل ما بين الأشكال الغنائية التقليدية والموشحات والأغاني المتطورة والألحان المبتكرة، بداية من محمد عثمان إلى هاني شنودة.