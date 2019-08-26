مهرجان الجونة يكرم محمد هنيدي ومي مصري..والفن يكشف ما في كواليس الدورة الثالثةخاص الفن- ريهام عزيز...

ميرنا وليد - بيروت - عقد اليوم الاثنين مؤتمر صحفي ل​مهرجان الجونة​السينمائي في احد الفنادق الكبرى للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة للمهرجان وأهم الفعاليات والأنشطة السينمائية التي تقام خلال دورة هذا العام.

وحرص على الحضور عدد من المشاهير، منهم المخرج مروان حامد والمخرج يسري نصر الله، وخالد عبد الجليل رئيس جهاز الرقابة، والممثلتان انجي المقدم ودرة.

تهدف الدورة الثالثة التي تقام خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 27 أيلول/سبتمبر إلى جمع صناع السينما في المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم، من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية، وهو الأمر الذي يعززه إلتزام المهرجان الراسخ بإكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة السينما العربية نحو الأمام، حيث يتنافس ما يزيد عن 80 فيلمًا.

ويكرم المهرجان هذا العام الممثل الكوميدي محمد هنيدي والمخرجة الفلسطينية مي مصري.

يشارك في المسابقة الروائية الطويلة 12 فيلما، وفي مسابقة الافلام الوثائقية الطويلة 9 افلام، وفي مسابقة الافلام القصيرة 25 فيلما، وفي القسم خارج المسابقة يعرض 21 فيلما، وفي البرنامج الخاص 3 افلام، وعرض خلال المؤتمر فيديو قصير تضمن نبذة عن كل الافلام المشاركة بالدورة.

وكان لـ"الفن" لقاء مع عدد من صناع المهرجان للتحدث عن كواليس الدورة الثالثة.

نجيب ساويرس

قال رجل الاعمال نجيب ساوريس انهم مروا بالمرحلة الصعبة بالمهرجان، مشيرا الى ان المهرجان ولد ناجحا منذ الدورة الاولى، لافتا الى انه عاشق للسينما ويقابل صناع السينما خارج حدود مصر ويتحدثون عن المهرجان وكأنه موجود منذ 20 عاما، وقال :"إتبهدلت في مهرجان كان السينمائي، ولديهم عدد من المشاكل وغير كريمين مع الضيوف".

وشكر ساويرس المدير التنفيذي لمهرجان الجونة عمر منسي على اهتمامه بالضيوف والبعد الفني، ولفت الى ان المهرجان لا يختصر في الفساتين وبمن حضر، ولكن بالمضمون السينمائي الذي يقدمه وبإكتشاف الشباب الجدد وبدعمهم، وإختتم حديثه بأن سينما من أجل الإنسانية شعار دائم، لأننا نفتقدها في العالم كله الآن.

سميح ساويرس

وكشف رجل الاعمال سميح ساويرس انه لم يكن يتخيل ان الصحراء التي رآها منذ سنوات ستتحول الى الجونة التي يقام فيها الآن مهرجان سينمائي كبير، مشيرا الى انه اخد قرار تحويل الصحراء الى مدينة بعد 15 عاماً.

إنتشال التميمي

قال إنتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة، ان هذه الدورة فيها العديد من الاختلافات عن الدورتين الماضيتين، مشيرا الى انهم بذلوا مجهودا كبيرا لكي يطورا المهرجان ومستوى الافلاك المشاركه به، لافتا الى انه يتواجد بالمهرجان هذا العام اكثر من ٨٠ فيلما.

كما اوضح انتشال في تصريحاته لموقع "الفن"، ان مهرجان الجونة يحتفي بمئوية الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، مشيرا الى انه سيتم تنظيم معرض خاص لتخليد ذكراه، يضم كنزًا من المقتنيات المادية الخاصة بعبدالقدوس، مثل قطع الأثاث، واللوحات الفنية، شهادات التقدير التي حصل عليها، ووثائق مكتوبة بخط يده من أعماله الروائية والصحفية، وصورًا نادرة، وغيرها من المقتنيات التي شكلت مادة غنية لمعرض استثنائي.

كما نوه إنتشال الى انه يعي حجم التحديات التي تواجه المهرجان، خصوصا ان هذه الدورة مفصلية، ينطلق معها المهرجان الذي التميز في المشهد السينمائي، واضاف ان هناك مفاجآت على مستوى الاختيارات والشراكات الجدية، مؤكدا انهم يتوسعون لاطلاق عدة مبادرات لدعم مشهد صناعة الافلام في الشرق الاوسط.

عمرو منسي

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إستمرارية أي مشروع هي على اساس المشروع او فكرته وفريق العمل الذي لديه مثابرة على مواجهة التحديات، وقال انه لولا الدعم المادي والمعنوي لم يكن لينجح المهرجان، وأضاف ان لديهم صبراً لمواجهة التحديات حتى يخرج المهرجان بشكل كبير يليق بحجم الجونة، ونوه الى انه حريص على السفر الى المهرجانات المختلفة على مستوى العالم لينقلوا التجربة الى مهرجان الجونة السينمائي.

"أثر المهرجان على الوعي الثقافي للجمهور"، حسبما قال عمرو، وأضاف ان عدد التذاكر المباعة زاد في الدورة الثانية، واشار الى ان المهرجان له تأثير سياحي كبير على المنطقة، ونوه عمرو منسي بأن هناك عددا من الافلام سيتم عرضها في مدينة الغردقة.

بشرى

الفنانة بشرى رئيس العمليات والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة قالت ان هناك عددا من الضيوف سيكونون في هذه الدورة، مشيرة الى ان المهرجان يتعاقد حتى اللحظة الاخيرة مع ضيوف من مختلف دول العالم، ولكنها رفضت ان تفصح عن اسماء، وتركت الامر مفاجأة للجمهور.

ولفتت الى انها من الدورة الاولى وهي تحاول ان تدعو الممثل الأميركي، المصري الأصل، رامي مالك، ولكنه دائما مشغول بتصوير الافلام.

من كواليس المؤتمر

١-بدأ المؤتمر في الساعة الواحدة بعد الظهر، على الرغم من ابلاغ الضيوف بأنه في الحادية عشر صباحا.

٢- كان هناك حضور ضعيف للنجوم.

٣- التنظيم كان جيدا والجميع كان ملتزما بمدة الكلمة المخصصة له.

٤- شهد المؤتمر توافد عدد كبير جدا من الضيوف.

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تصوير محمد الزهيري