ميرنا وليد - بيروت - صور عارية لممثلة شهيرة وهكذا فضحت سما المصري ريهام سعيد موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية نادين الراسي توقع عقداً لعمل درامي جديد..فما هو؟ سما المصري تنشر صورة لريهام سعيد "لما كان وزنها ٣٠٠ كيلو" بعد اعتذار روزينا لاذقاني .. من بديلتها في مسلسل "ما فيي"؟ وعد تتعرض لمحاولة إعتداء في لندن.. مخمور هدد حياتها وحاول اقتحام غرفتها الملياردير العربي يخرج عن صمته بعد الكشف عن قصته مع حليمة بولند كاظم الساهر يحتفل بزفاف ابنه بعد أيام وهذه هي العروس اختطاف ممثلة شهيرة وتجريدها من ملابسها لالتقاط صور لها وهي عارية ! Copyright : ElFann.com المزيد المزيد

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