مواقف كثيرة إتخذتها إليسا وأثارت الجدل.. من إعلانها مرضها الى إعتزالها الغناء

ميرنا وليد - بيروت - عرفت الفنانة ال​لبنان​ية ​إليسا​ بصراحتها الكبيرة، وبأنها لا تخشى من أن تُعبّر عن آرائها أكانت فنية أم سياسية أم إقتصادية أم إجتماعية، وأصبحت صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي منبراً لكي توصل الرسائل الى جمهورها. مواقف كثيرة إتخذتها إليسا إن كانت في حياتها الشخصية او مواقف مع أشخاص آخرين من أصدقاء وفنانين وسياسيين ومقربين. عفويتها وصراحتها رغم الانتقادات جعلتاها شخصاً محبوباً ومكروهاً في الوقت عينه، لكن ما هي أبرز المواقف التي خرجت بها إلى العلن وفاجأت الرأي العام؟

الموقف المؤثر: إعلانها مرضها

لعل الموضوع الأكثر أهمية بين الأمور التي أعلنتها إليسا في مسيرتها الفنية، هو يوم جسدت مراحل اكتشافها أنها مصابة بمرض ​سرطان الثدي​ وكيف مرت بمراحل العلاج من دون أن تقول أي شيء عن الموضوع أو أن تشعر محبيها أنها مريضة، على الرغم من أنها كانت تطل أسبوعياً في تلك الفترة عبر برنامج "​ذا فويس​". وبعكس ذلك أعلنتإليسامرضها بفيديو كليب أغنيتها "الى كل اللي بيحبوني"، وذلك لتحفيز النساء على القيام بالإختبارات والفحوصات الروتينية لكشف المرض قبل فوات الأوان.



الموقف الاجتماعي- السياسي : بين الأحزاب السياسية و​اللاجئين السوريين​

من المعروف أن إليسا تتبع حزباً سياسياً معيناً وتدافع دوماً عن المواقف التي يتخذها، إلا أن الموضوع الذي ضج في وسائل الإعلام يوم كتبت إليسا على صفحتها عن موقفها من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، أنها مع عودتهم الى بلادهم : "نحنا بلبنان ما بقى عم نستوعب كميّة الناس الموجودة، الشغل كلّو عم بيروح من قدام اللبنانيين، أكيد أنا دايماً صفّي رح يكون بصف بلدي والشعب السوري بحترمو بس بتمنّى على اللاجئين يرجعوا على بلادن لأنو بلدهم بحاجة الن".

طبعاً هذا الموقف لاقاه العديد من التعليقات الغاضبة من إليسا ومن بينهم الفنانة السورية ​أصالة​ التي اتهمتها بالعنصرية وكتبت : " كم هو مؤلم التّعبير القاسي العنصري الّذي يخرج من فم شخص مشهور، كان من المفروض أن يكون هو أوّل من ينادي بالوحدة العربية وبالتّعاضد الإنساني، خصوصاً عندما يتعرض شعب من شعوبنا العربيّة لمحنة ليس له فيها يدّ".

موقف آخر اتخذته إليسا حين قالت إنها لن تزور ​سوريا​ على الرغم من أن والدتها سورية، فردت عليها الفنانة السورية ​ميريام عطالله​ وقالت :"الله لا يردها".

موقف إليسا من التنمر عليها

ككل فنان او فنانة تتعرض إليسا للتنمر بسبب صورة أو إطلالة أو تصريح، إلا أنها حريصة على أن يكون ردها أرقى من التعليقات السلبية التي تصلها وتقول في هذا الإطار : "لما حدا يتعرضلي أو يتنمر على صورة، ما تتضايقو لأنو الموضوع آخر همي وما إلو أي تأثير عليي، ويللي عم يتنمرو ويحكو ما عندن إلا عقدهن يفجروها، فا اتركوهن بعقدهن.. يفشو خلقن انا إليسا ".

وبذلك فهي حريصة دوماً على أن تترفع عن النزول الى مستوى الذين ينتقدونها من دون سبب وجيه أو حتى من دون مبرر، وهي تعرف أهمية صوتها في الفن وأهمية نفسها كفرد في المجتمع. كما دعمت الممثل ​معتصم النهار​ يوم تعرض للتنمر بسبب صورة قديمة له وقالت : "أنا فخورة دئماً بما قدّمته حتى الآن وأدعمك بقوّة، معتصم النهار التنمّر ليس بمزحة وكن فخوراً بما كنت عليه وأظهر ثقتك بنفسك".



موقف الإعتزال : مجال الغناء أصبح كالمافيات!

في موقف صادم أعلنت إليسا في آب/أغسطس عام 2019 أن ألبومها الذي تحضره ليتم طرحه قريباً، سيكون الأخير في مسيرتها، وكتبت على صفحتها : "إنني أحضر هذا الألبوم الجديد بكثير من الحب والحماس، والسبب أنه سيكون آخر ألبوم لي في مسيرتي المهنية، وانا أعلن هذا الأمر بقلب حزين جداً، ولكن بقناعة تامة لأنني لا أستطيع العمل في مجال شبيه بالمافيات، لا أستطيع أن أكون منتجة أكثر من ذلك".

وبسرعة أُقيمت حملات دعم لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبّر العديد من الفنانين عن حزنهم لقرارها، فخرجت عندها عن صمتها وقالت إن موضوع الإعتزال لا زال مبكراً التحدث عنه، في وقت لا زالت تحضر الألبوم والكثير من المشاريع الفنية، وأنها ستعود حين تستطيع أن تكون منتجة.