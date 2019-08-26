البطريرك الحويك عاش الفقر والعفة والطاعة وهذه كانت رسالته

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن تم اعلانه مكرماً على طريق القداسة قدمت الاعلامية ​​هلا المر​​ 4 حلقات عن حياة وانجازات البطريرك ​​إلياس الحويك​​. في الحلقة الثالثة تحدثت الرئيسة العامة لراهبات العائلة المقدسة الأم ​ماري أنطوانيت سعادة​ عن علاقة الحويك الروحية مع الله ورسالته كبطريرك بين الناس اضافة الى علاقته ب​العذراء​ مريم التي كان يعتبرها أماً للجميع. وأكدت الام ​ماري انطوانيت​ على كرم وعطاء البطريرك الحويك وكشفت كيف عاش ​الفقر​ والعفة والطاعة. لقراءة الخبر اضغط هنا

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