خاص الفن- سميرة سعيد تجتمع بـ سعد لمجرد فهل من عمل يجمعهما قريبا؟

ميرنا وليد - بيروت - التقت الفنانة ​سميرة سعيد​ مؤخرا بالفنان ​سعد لمجرد​ اثناء اجازتها في المغرب وكان ايضا لمجرد قد عاد من فرنسا واثناء اللقاء كان اتفاق على تقديم اغنية تجمعهما باللهجة المغربية على أن تجمع بين سميرة ولمجرد ، حيث ترحب سميرة دائما بتقديم الجديد في عالم الغناء.

اما مشروعها الغنائي الذي من المفترض أن يجمعها بشيرين عبد الوهاب فقد تم تأجيله لحين العثور على الاغنية المناسبة وكانت كل منهما قد عبرت عن رغبتها في تقديم دويتو مع الاخرى.

من ناحية أخرى فلا تزال سميرة سعيد تعمل على تسجيل اغنيات ألبومها الجديد إلا انها لم تحدد بعد موعدا لطرحه حيث تعمل على اطلاق اغنية منفردة من وقت للاخر.