خاص الفن- ريهام عزيز تنفي زواجها القريبخاص الفن- سميرة سعيد تجتمع بـ سعد لمجرد فهل من عمل يجمعهما...

ميرنا وليد - بيروت - تخوض الممثلة السورية ​ريهام عزيز​ تجربتها الأولى في مجال التأليف الدرامي، حيث تكتب مسلسلا اجتماعيا كوميديا، متصلا منفصلا، يحمل عنوان "طقوس الخوف والأمل"، وتعد نصاً لفيلم قصير أيضاً بعنوان "قدر بحجم ابتسامة"، وذلك بعد أن كانت كتبت عدة أفلام قصيرة سابقاً.

وبعد أن تردد أنها تستعد قريباً للارتباط والزواج من الإعلامي السوري وئام دريباتي في موعد لم يتم تحديده بعد، إتصل موقع "الفن" بـ ريهام ليبارك لها مسبقاً على هذه الخطوة، فقالت لنا إن الموضوع مؤجل حالياً، وكل تركيزها الآن هو على عملها.