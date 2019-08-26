خاص الفن- هل وقع الخلاف بين عامر زيان ووليد توفيق؟

ميرنا وليد - بيروت - حضر الفنان ​عامر زيان​ حفل الفنان ​وليد توفيق​ على متن رحلة ستار اون بورد التي يحييها الفنانين حاليا، الا ان وعلى ما يبدو خلافا وقع بين عامر ووليد حسب ما علمت مصادر موقع الخليج 365. وفي التفاصيل ان وليد قدم دعوة لعامر لحضور حفله بعد ان تناولا الغداء معا قبل يوم. وحضر عامر الحفل الا ان وليد توفيق وخلال تقديمه التحية للفنانين الحاضرين استثنى التحية لعامر الامر الذي جعل الاخير ينسحب من الحفل ولفت الانظار الى الموضوع.

وللتوضيح تواصلنا مع عامر الذي قال: "حضرت الحفل بعد دعوة وليد توفيق لي انا احترمه واحترم تاريخه الا انه تجاهل وجودي واستثنى التحية رغم انه قدمها للفنانين الحاضرين ، طبعا احتراما لنفسي اولا انسحبت فأنا حضرت من باب الاحترام ومحبة زملائي الا ان كل شخص يعمل بأخلاقه، لا اعرف ما سبب تصرفه لكني على اي حال لم اندم على الحضور لاني اكبر من هذه التفاصيل".