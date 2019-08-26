ميرنا وليد - بيروت - قبل أيام أعلنت المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية عن البرنامج المهرجان الفني المرافق لأيام ​معرض دمشق الدولي​ في دورته الـ 61، وأوردت أن الفنانة السورية ​شهد برمدا​ ستحيي حفلاً غنائياً يوم الجمعة المقبل 30 آب/أغسطس الجاري إلى جانب سائر إبراهيم وحسام جنيد.

موقع "الفن" تواصل مع نجمة "سوبر ستار" بموسمه الثالث، فأكدت أنها اضطرت للانسحاب من فعاليات المعرض بسبب مرضها.

وقالت: "منعني الأطباء من الغناء بسبب التهابين في البلعوم والأمعاء، وقد قدمت اعتذاري عن المشاركة لهذا السبب، وإلا كنت أتشرف بالمشاركة في هذه الاحتفالية التي غنى فيها عمالقة الفن العربي وعلى رأسهم السيدة فيروز".

ويشار إلى أن عدة فنانين سيغنون على مسرح المعرض المكشوف منهم شادي جميل وعلي الديك وحسين الديك من سوريا، ووليد توفيق وهادي خليل من لبنان.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن – شهد برمدا تعتذر عن معرض دمشق الدولي وتوضح الأسباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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