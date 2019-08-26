خاص الفن- باسم مغنية يغير جلده في "سر"

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع "الفن" ان الممثل اللبناني باسم مغنية يطل على جمهوره في الموسم الحالي بدور جديد ومختلف، يتميز بتلون درامي يضع الشخصية في احداث تسير بها من النقيض الى النقيض.
ويشارك مغنية في بطولة مسلسل "سر" من تأليف وسيناريو وحوار مؤيد النابلسي وإخراج مروان بركات.
وكشفت مصادر خاصة لـ"الفن" ان شخصية مغنية في العمل تتمتع بالكاريزما والذكاء الحاد مع جانب عاطفي لا يستهان به.
وتدخل في صراعات حادة تتراوح بين الاخلاص والخيانة والواجب وغيرها من الاختبارات الانسانية، نحو سؤال مطلق حول حقيقة العوامل التي تمثل هوية الانسان.
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