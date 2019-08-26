محمد هنيدي أول المكرمين في الدورة الثالثة لـ”الجونة السينمائي”

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، عن أسماء النجوم المكرمين في الدورة الثالثة للمهرجان، وجاء على رأسهم النجم المصري محمد هنيدي، الذي سيمنح جائزة الإنجاز الإبداعي، فضلا عن جائزة للمخرجة الفلسطينية مي مصري.
وأعلن صناع المهرجان، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتفاصيل الدورة الثالثة، أن الدورة المقبلة ستكون مختلفة تماما ومميزة عن الدورات السابقة، وسيتم طرح ما يقرب من 85 فيلمًا بمسابقات المهرجان المختلفة، والتي تم اختيارها من كافة دول العالم، وهذا بسبب تنمية العلاقات الفنية والثقافية بين دول العالم ومصر.
ووقع الاختيار على النجم محمد هنيدي والمخرجة مي مصري لهذه الجائزة بسبب الأعمال الفنية المتميزة التي قدماها طوال مسيرتهما الفنية.
ومن أبرز أعمال محمد هنيدي أفلام: “صعيدي في الجامعة الأمريكية، همام في أمستردام، فول الصين العظيم، أمير البحار”، أما المخرجة مي مصري فقد قدمت عددًا من الأعمال الهامة من بينها: “أرض النساء، وامرأة في زمن التحدي، وأطفال جبل النار”.
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