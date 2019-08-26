سلاف فواخرجي تعود طفلة في نزهة مع أبنائها

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت الفنانة سلاف فواخرجي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورًا تجمعها بنجليها أثناء الاستمتاع باللعب معهما خلال نزهة في أحد الملاهي.

وعلقت “سلاف”، على الصور قائلة: “أحلى لحظة لما الطفل اللي جواتنا بيطغى على لحظات حياتنا مهما كانت صعبة.. كل واحد فينا بيحتاجه، ليرجع هو هو، ولا يخجل منه ولا يمنعه ولا يقيده.. الطفولة روح مو عمر.. ونقاء مالو حدود”، وانهالت تعليقات الجمهور على الصور، مبدين إعجابهم بحسن تصرفها وفكرها مع أولادها.

وشاركت الفنانة سلاف فواخرجي في بطولة مسلسل “هو أصفر” من تأليف علي وجيه ويامن حجلي، ويشارك في بطولته يوسف الخال، فادي صبيح، رامز الأسود، ووائل شرف ومن إخراج أحمد إبراهيم أحمد.