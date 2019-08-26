إعلان أسماء رؤساء لجان تحكيم “الجونة السينمائي”

متابعة بتجــــــــــرد: كشف صناع الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، عن رؤساء لجان تحكيم الأفلام بالمهرجان.
ووقع الاختيار على الفنانة سوسن بدر لرئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، بينما تتضمن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة مصممة الأزياء ناهد نصر الله، ويرأس المخرج مروان حامد لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة والتي ستشارك بها الفنانة التونسية درة زورق.
وعقد صناع المهرجان مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الاثنين، للإعلان عن كافة تفاصيل الدورة الثالثة التي ستقام في 19 سبتمبر المقبل، وينتهي في 27 من نفس الشهر، وسيعرض بالمهرجان أكثر من 80 فيلمًا تم اختيارها من مختلف دول العالم، حيث تهدف الدورة الحالية إلى تنمية روح التبادل الثقافي بين الدول من خلال تقديم مجموعة مميزة من أعمالهم السينمائية.
وأعلنت الفنانة بشرى مدير العمليات للشركة المنظمة لمهرجان الجونة، أن الفنان العالمي مينا مسعود سيكون ضمن حضور المهرجان، لافتة إلى أن إدارة المهرجان وجهت دعوة للفنان العالمي رامي مالك، ولكنه اعتذر بسبب انشغاله بتصوير فيلمه الجديد مع جيمس بوند.
واختارت إدارة المهرجان النجم محمد هنيدي والمخرجة الفلسطينية مي مصري، للحصول على جائزة الإنجاز الإبداعي، تقديرا لمشوارهما الفني الكبير.
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