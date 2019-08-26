فيلم ANGEL HAS FALLEN يفوق التوقعات.. ويتصدر شباك التذاكر

متابعة بتجـــــــــــرد: فاق فيلم Angel Has Fallen التوقعات، بسهولة، ليتصدر المركز الأول في شباك التذاكر، في عطلة نهاية الأسبوع، ويحقق 21.3 مليون دولار.

الفيلم هو الجزء الثالث، من ثلاثية “جيرارد بتلر”، أولها “سقوط أوليمبوس Olympus Has Fallen” عام 2013، وثانيها “سقوط لندن London Has Fallen ” عام 2016، حيث يجسد فيها دور عميل في الخدمة السرية لحماية الرئيس الأميركي الذي لعبه “مورغان فريمان” في الجزء الأخير، ليحل محل “آرون إيكهارت”.

وبحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، أواخر أغسطس هو وقت هادئ في شباك التذاكر، وخفيف نسبيا، حيث تتنحى فيه الأفلام ذات الميزانية الكبيرة والمتوقع لها تصدر الـ”بوكس أوفيس”، وإعطاء المساحة للأفلام الأخرى للتألق.

وقد أفسح هذا، المجال أمام النجاحات الأخيرة، مثل الفيلم الكوميدي “غود بويز Good Boys”، والذي تراجع إلى المركز الثاني بإيرادات وصلت هذا الأسبوع إلى 11.8مليون دولار، وحقق إجمال 42 مليون دولار محليًا، و49 مليون دولار على الصعيد العالمي.

وبعد سبعة أسابيع من صدور فيلم “ليون كينغ The Lion King”، هبط إلى المركز الرابع، ليحقق إيرادات مذهلة وصلت إلى 1.5 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، يليه في المركز الخامس الفيلم المتفرع من سلسلة “فاست أند فيريوس”، “هوبز أند شو Hobbs & Shaw”، من بطولة “ذا روك” و”جيسون ستاثام”، وهو الأسبوع الثالث له في السينما، وحقق 8.1 مليون دولار محليًا، و 588.9 مليون دولار عالميا، وحققت الصين وحدها في الأسبوع الأول 102 مليون دولار، حيث لاقت هذه السلسلة رواجًا كبيرًا هناك.