متابعة بتجــــــــرد: شاركت الفنانة ديانا حداد جمهورها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستجرام”، بالمقطع الذي طرح من خلاله أبطال “شباب البومب 8” جزءًا من أغنيتها “اللي هنا” والتي حققت نجاحا كبيرًا على موقع “يوتيوب”.
وكشفت “ديانا”، خلال تعليقها، عن رأيها في الدراما السعودية، وقالت: “الدراما السعودية لها أثر كبير وواضح في المجتمع السعودي، وأنا واحدة من متابعين.. وسعدت لاستخدام أغنيتي اللي هنا، في سياق عمل سعودي شبابي ناجح.. شباب البومب 8”.
تجدر الإشارة إلى أن ديانا حداد كانت قد أطلقت أغنية “فديت عيونك وطاريك”، من أغاني “جلسة غنائية 2019″، من كلمات الشاعر علي الخوار، وألحان الفنان وليد الشامي، كما طرحت أخيرًا كليب “دخيلك”، وهو من أشعار مانع بن سعيد العتيبة، وألحان علي كانو، وإخراج جاسم الجسمي.
كانت هذه تفاصيل خبر ديانا حداد تشيد بالدراما السعودية: لها أثر كبير في المجتمع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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