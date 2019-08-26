ستيف جوبز حي ويختبئ في بلد عربي!

متابعة بتجــــــــــــرد: زعم أصحاب نظرية المؤامرة أن مؤسس شركة أبل ستيف جوبز، لازال على قيد الحياة وأنه يختبئ في مصر، بحسب ما أفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وتأتي الشائعات التي اجتاحت الولايات المتحدة الأمريكية ورواد التواصل الإجتماعي بعد انتشار صورة لرجل – يشبه جوبز بشكل لافت – وهو يتناول القهوة في أحد مقاهي القاهرة، بجلباب وحافي القدمين.

وأثارت الصورة الشكوك حيث لا يرتدي الرجل أي حذاء، وهو ما ضرب وتر حساس لدى المعجبين بجوبز والذين يعرفون أنه كان يمشي حافي القدمين أثناء ساعات العصف الذهني.

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تم نشر الصورة يوم السبت على فيسبوك ولكن ليس من الواضح متى تم التقاطها بالفعل، وبمجرد نشرها جذبت العديد من التعليقات على موقع ريديت، وكتب أحدهم: “يجلس بنفس طريقة جلوسه”، وقال آخر: “حبه لمصر، وهذا النوع من المعيشة البسيطة والحاجة إلى الهروب، إنه هو”.

ومن المعروف أن مؤسس شركة أبل، والذي أشعل ثورة في التكنولوجيا “ستيف جوبز” قد توفي في عام 2011 عن عمر يناهز 56 عامًا، بعد معركة طويلة مع مرض السرطان.