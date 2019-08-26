تامر حسني يشوق جمهوره لحفله في الساحل الشمالي بمفاجأة

متابعة بتجــــــــــــرد: شارك النجم المصري تامر حسني جمهوره، عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، بمقطع مصور ظهر من خلاله في كواليس التمارين الخاصة بحفله الغنائي الذي سيقام بعد أيام في مدينة العلمين الجديدة.

وكشف نجم الجيل من خلال الفيديو أن فرقة الجيبسي العالمية ستقدم أغنيته الشهيرة “يا بنت الإيه”.

وعلق تامر حسني على الفيديو وقال: “چيبسي كينجز.. بحبكم جداً من صغري ومكنتش احلم اتصور معاكم كمعجب إنما تمر الأيام وتغنولي بنت الإيه دا كتير أوي بصراحة، الحمد لله.. عموما أنا لسه زي مانا من أشد معجبينكم وفخور أنكم هتشاركوني احتفال ال ١٥ سنة في حفل ٣٠ أغسطس بالعلمين هتنوروا مصر”.

يذكر أن تامر حسنى ينتظر عرض فيلمه الجديد “الفلوس”، الذي يشارك في بطولته زينة وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد وعلي ربيع وويزو، وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق.