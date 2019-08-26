بحضور الآلاف.. عاصي الحلاني يشعل مهرجان قرطاج

مشهد من حفل عاصي الحلاني في تونس

أشعل الفنان اللبناني عاصي الحلاني مهرجان قرطاج الدولي في تونس بأغانيه، خلال حفل حضره الآلاف من محبيه.

عاصي قدّم مجموعة من أجمل أعماله القديمة والجديدة، وسط تفاعل كبير من الجمهور التونسي، الذي ردّد معه الأغاني، خصوصاً آخرها "اضحكي"، والتي حصدت المراتب الأولى في المشاهدات.





ونشر النجم اللبناني على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور وفيديوهات من الحفل، معبّراً عن محبته للشعب التونسي الذي استقبله بالحب والفرح.

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وحضر الحلاني لقاءً مع الصحافة التونسية والعربية، بعد انتهاء الحفل، كما التقط بعض الصور التذكارية.











