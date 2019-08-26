اصالة ورامي صبري.. صداقة وأخوة ومباركات

قليلة هي علاقات الصداقة والاخوة التي تجمع بين نجوم الفن، الا انها ليست معدومة، ففي العديد من الاحيان نلقى ممثلين او مغنين او موسيقيين تجمعهم علاقة صداقة قوية، فنراهم الى جانب بعضهم في السراء والضراء، يتشاركون النجاح والفرح وحتى الحزن والمراحل الصعبة.

وخير مثال على ذلك هي العلاقة القوية التي تجمع بين الفنانة السورية اصالة والفنان المصري رامي صبري، فهما ليسا فقط زملاء في الفن انما اصدقاء واشبه بأخوة، يتشاركان اللحظات السعيدة ويساندان بعضهما في اوقات الحزن.

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وفي هذا السياق، وبينما تستمر الفنانة اصالة بطرح اغنيات البومها الجديد “في قربك”، واحدة تلو الاخرى، نشر رامي صبري صورة لأصالة على حسابه الخاص عبر موقع انستغرام، هنأها على اغنياتها والبومها الجديد، فكتب: “عندنا نجوم كبار في المنطقة العربية ولكن عندنا الاصالة في الفن والذوق والحب والتقدير بنجاح الاخرين وحب النجاح للغير”، خاتمًا كلامه بالقول: “اصالة الف مليون مبروك البومك الجديد #في_قربك”.

من جهتها، لم تتأخر اصالة بالرد، حيث علّقت على كلام صبري بالقول: “الله يسعدك يا روح قلبي واخي ورفيقي الغالي الطيب الموهوب الناجح المحبوب”.

وقد لاقى هذا المنشور تفاعلاً كبيرًا من المتابعين الذين اشادوا بعلاقة الصداقة القوية التي تربط بين اصالة ورامي صبري، متمنين النجاح والتوفيق لكل من النجمين.

الجدير بالذكر ان صبري كان قد اطلق في الأول من آب الحالي، البومه الجديد بعنوان “فارق معاك”، تضمن ١٢ اغنية تعاون فيها مع اهم الشعراء والملحنين، وقد لاقت الاغنيات نجاحًا ونالت اعجاب المستمعين.