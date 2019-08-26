محمد رمضان… أول فنان مصري يحقق هذا الانجاز

استطاع النجم المصري الشاب محمد رمضان ان يحقق نجاحاً باهرًا ويخلق جماهيرية واسعة ليس فقط في مصر انما في كافة الدول العربية. هذا الشاب الذي بدأ مسيرته الفنية من لا شيء، بات اليوم نجمًا محبوبًا وله جمهور واسع وكبير، يحفظ اغنياته ويرددها باستمرار، الا انه في المقابل لازال محافظًا على تواضعه وقربه من الجمهور بعيدًا عن التكبر والتعالي.

استطاع رمضان ان يجمع بين التمثيل والغناء، قدّم مسلسلات وافلام سينمائية الى جانب اهم نجوم التمثيل في مصر والوطن العربي، فاستطاعت افلامه تحقيق ايرادات عالية وكان الاقبال عليها كثيفًا من قبل الجمهور.

الى ذلك، فقد اصدر عدد من الاغنيات، التي كانت بعد بضع ساعات من طرحها تحقق نسب مشاهدة عالية جدا. فبعد اغنية Number1 التي كان لها الفضل في زيادة شهرة رمضان، جاءت أغنية “مافيا” وتبعها الديو الغنائي الذي أصدره محمد رمضان مؤخرا بمشاركة النجم المغربي ذات الجماهرية الواسعة أيضًا، سعد لمجرد.

Advertisements

هذا الاقبال الكثيف من قبل الجمهور والمتابعين وخصوصًا محبي رمضان، جعل قناة محمد عبر موقع “يوتيوب” تحصل على 2 مليار مشاهدة، وهو الفنان المصري الاول الذي استطاع الوصول الى هذا الرقم الخيالي في ظل مسيرة فنية ليست بطويلة حتى الآن.

هذا الخبر المميز زفه محمد رمضان الى متابعيه عبر موقع “انستغرام”، حيث نشر صورة تضمنت ما ذُكر اعلاه، كما شكر جمهوره على مساعدته لتحقيق هذا النجاح. وفور انتشار الخبر راح الجمهور يهنئ رمضان على هذا الانجاز، متمنياً له المزيد من النجاح في اعماله القادمة.

الجدير بالذكر ان رمضان يعتبر من اكثر الفنانين المصريين الشباب المثيرين للجدل والاهتمام في آن، حيث يتأهب جمهوره بشكل متواصل لمعرفة ما سيقدمه من اعمال درامية او فنية، وكذلك الحفلات التي يستعد لاحيائها، الى جانب الملابس التي يرتديها والتي في اغلب الاحيان تكون ملفتة وغريبة في الوقت عينه.