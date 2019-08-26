كتب امير فتحي في الاثنين 26 أغسطس 2019 05:56 مساءً - كشف مصدر مقرب من الفنانة المصرية ” منة شلبي ” عن اقتراب إعلانها لموعد خطوبتها رسميا خلال الفترة المقبلة على أحد الاشخاص من خارج الوسط الفني .
وإنها تعيش قصة حب منذ فترة وفضلت إعلان الارتباط رسميا عقب مناقشة كل التفاصيل قبل نهاية الصيف الجاري .
وأضاف المصدر أن الفنانة ” زيزي مصطفى ” والدة منة شلبي مرحبة للغاية بخطوة خطوبتها من هذا الشاب .
وبحسب موقع ” سيدتي ” فمن المقرر أن تقوم منة شلبي بالتخطيط لحفل زفافها لإقامته فى العام الجديد و بعد الانتهاء من تصوير مسلسلات ماراثون دراما رمضان 2020 .
يذكر أن منة شلبي قد كان لها تجربة خطوبة واحدة مع المخرج المصري ” خالد يوسف ” وانتهت سريعا دون الإعلان عن أسباب الانفصال ورفضت لاحقا مشروعات الزواج .
كانت هذه تفاصيل خبر منة شلبي تستعد لتوديع العزوبية قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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