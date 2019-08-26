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منة شلبي تستعد لتوديع العزوبية قريبا

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الاثنين 26 أغسطس 2019 05:56 مساءً - كشف مصدر مقرب من الفنانة المصرية ” منة شلبي ” عن اقتراب إعلانها لموعد خطوبتها رسميا خلال الفترة المقبلة على أحد الاشخاص من خارج الوسط الفني .

وإنها تعيش قصة حب منذ فترة وفضلت إعلان الارتباط رسميا عقب مناقشة كل التفاصيل قبل نهاية الصيف الجاري  .

وأضاف المصدر أن الفنانة ” زيزي مصطفى ” والدة منة شلبي مرحبة للغاية بخطوة خطوبتها من هذا الشاب .

وبحسب موقع ” سيدتي ” فمن المقرر أن تقوم منة شلبي بالتخطيط لحفل زفافها لإقامته فى العام الجديد و بعد الانتهاء من تصوير مسلسلات ماراثون دراما رمضان 2020 .

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يذكر أن منة شلبي قد كان لها تجربة خطوبة واحدة مع المخرج المصري ” ” وانتهت سريعا دون الإعلان عن أسباب الانفصال ورفضت لاحقا مشروعات الزواج .

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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