فرح يوسف تحتفل بأول عيد ميلاد لزوجها بعد زفافهما.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

احتفلت الفنانة السورية فرح يوسف بأول عيد ميلاد لزوجها، بعد احتفالهما بزفافهما في نيويورك، الشهر الماضي.

نجمة Arab Idol نشرت ثورة تجمعها بزوجها الفنزويلي من أجواء عيد الميلاد، وهنأته بتعليق شديد الرومانسية، كتبته بالإسبانية، وجاء فيه: «عيد ميلادك هو واحد من أجمل الأيام، أشكر الله أولاً ثم والدتك ثانياً على مجيئك لي في هذه الحياة، ممتنة للغاية للمصير الذي جمعني بك، وجعلني أسافر إلى النصف الآخر من العالم حتى التقي بك وأقع في الحب، ثم نتزوج و تشاركني حياتي وأشارك حياتك».

Advertisements

وتابعت: « أحبك كثيرًا، وأدعو الله أن يستمر حبنا إلى الأبد، وأن يباركك دائمًا في كل لحظة وكل ثانية، كل عام وأنت بخير، حبي، وكل عام وأنت حبيبي، زوجي، شريك حياتي، ووالد لأطفالي إن شاء الله».

يُذكر أن فرح فاجأت محبيها يوليو الماضي بصور احتفالها بزفافها في نيويورك، في الوقت الذي أكدت فيه أنها تنوي اقامة حفل زفاف ضخم في سوريا.

من ناحية أخرى، تستعد فرح يوسف لإحياء حفل غنائي يوم 29 أغسطس المقبل بمطعم الحبيب بمنطة الجويخات- مشتى الحلو، في مدينة طرطوس السورية.