أصغر عروسين في مصر يحتفلان بزفافهما.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل “أصغر عروسين في مصر”، بزفافهما في مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، في منطقة الدلتا شمال القاهرة، وذلك بعد أن أثارا ضجة كبيرة منذ خطوبتها قبل نحو 6 سنوات.

العروسان كانا حديث المواقع الاجتماعية عام 2013، بعد انتشار صور لهما من حفل خطوبتهما، حيث لم يكن عمر العريس يتجاوز آنذاك 13 سنة (الصف الثاني الإعدادي)، فيما كانت العروسة تبلغ من العمر 9 سنوات (الصف الثالث الابتدائي).

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية، فإن شمس وإيمان أقاما مؤخرا حفل زفاف في السنبلاوين، وذلك بعد أن أنهى العريس شهادة الثانوية العامة، وإتمام العروس الشهادة الإعدادية.

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ورغم أن الحفل لم يشهد حضور وسائل إعلام، لكن بعض الحاضرين سربوا بعض الصور للعروسين، اللذين ظهرت عليهما ملامح الفرح والسعادة.. كما نشر صالون التجميل، الذي تكلف بتجهيز شمس وإيمان، صورا للعروسين، تحت شعار “مين في مصر ميعرفش العروسة والعريس دول؟”.

حفل الزفاف أقيم بإحدى القاعات الكبرى بمدينة السنبلاوين، وذلك بحضور أهل العروسين، إلى جانب أصدقائهما بالمدرسة.

عدد من الحقوقيين كانوا قد قدموا بلاغات للنائب العام، قبل 6 سنوات، بهدف الاعتراض على فكرة ارتباط الطفلين على اعتبار أنهما لم يبلغا السن القانوني، مما دفع الأسرتين إلى الإعلان وقتئذ أن ما حدث لا يتعدى الخطوبة فقط.