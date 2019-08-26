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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
قال الفنان المصري هيثم شاكر، إنه واجه العديد من الاتهامات خلال الفترة الماضية وذلك بسبب ابتعاده الطويل عن الساحة الفنية.
وأضاف خلال لقائه في برنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”، واجهت اتهامًا بأنني أتعاطى المخدرات، وذلك بسبب نقصان وزني بهذا الشكل، كما اتهمت بأنني كسلان، ولا أقدر النعمة التي وهبني الله إياها.
ووجه رسالة لكل منتقديه قائلًا: “راعي ربنا، وفكر في الكلام اللي هتكتبه على شخص مدى تأثيره عليه وعلى عائلته وأصدقائه، لأنه في النهاية إنسان يحس”.
كما كشف الفنان هيثم شاكر، سر عدم كشفه عن إصابته بمرض خبيث قبل طرح ألبومه الجديد “معرفة قديمة”، والذي عاد به بعد غياب خمس سنوات، قائلا: “ماكنش ينفع اتكلم عن مرضي قبل الألبوم، لأني لن أسلم من الناس، هيقول دا بيستعطف الناس، أو الغرض الدعاية للألبوم، أو أريد الإعلام يتحدث عني”.
وتابع: “الحمد لله ربنا عافاني بنسبة كبيرة ومازال هناك بعض المضاعفات ومنها أنني لا أستطيع تناول الطعام، ولذلك خسرت كثيرًا من وزني ولا أستطيع تعويضه”.
يذكر أن هيثم شاكر، طرح قبل أيام ألبوم “معرفة قديمة”، وذلك بعد غياب دام لمدة خمس سنوات
كانت هذه تفاصيل خبر هيثم شاكر: اتهمني البعض بتعاطي المخدرات.. ولهذا السبب أخفيت مرضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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