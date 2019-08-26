بعد حفله الأخير.. نشوى مصطفى تهاجم محمد رمضان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شنت الفنانة المصرية نشوى مصطفى، هجوما على الفنان المصري محمد رمضان، بعد حفله الأخير والذي أحياه مؤخرا في الساحل الشمالي، وذلك رغم إشادتها به قبل فترة قصيرة.

نشوى مصطفى، قالت عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”: “من فترة كتبت إنه ممثل ذكي.. رجعت في كلامي.. طلع مش ذكي”.

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ويعود سبب هجوم النجمة المصرية بعد ظهوره عارياً مجدداً في حفلته الغنائية الأخيرة في الساحل الشمالي وحضرها عدد كبير من الشباب ووضع لها رمضان شعاراً بأنها “أقوى حفلة في الساحل”، الامر الذي عرضه للكثير من الانتقادات والسخرية.

يأتي ذلك رغم أن نشوى مصطفى دافعت عن محمد رمضان، عقب حفله الأول، عندما تعرض لهجوم شرس بسبب ظهوره عاريًا.

وكان حفل محمد رمضان، قد شهد حالة جدل كبيرة بسبب تدافع الجمهور والذي تسلل من على الأسوار الحديدية للحفل الأمر الذي أدى إلى تدخل البودي جاردات، وقاموا بالاعتداء عليهم بالعصيان الأمر الذي أدى إلى إصابات كثيرة بين الجمهور.