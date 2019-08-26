"عيار ناري" يشارك في "مهرجان الفيلم العربي عمّان" في الأردن

يواصل فيلم "عيار ناري" للمخرج كريم الشناوي والمؤلف هيثم دبور رحلته في الدول العربية، ويُعرض الفيلم في حضور مخرجه يوم الأربعاء 28 آب (أغسطس) الجاري في مقر "الهيئة الملكية الأردنية للأفلام" ضمن فعاليات "مهرجان الفيلم العربي عمّان".

علماً أن الفيلم شارك في "مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما" وحصد الممثل أحمد الفيشاوي جائزة أفضل ممثل، فيما فاز عبد السلام موسى بجائزة أفضل تصوير في حفل ختام الدورة الـ67 من المهرجان.

وحقق "عيار ناري" نجاحاً كبيراً منذ تم طرحه في تشرين الأول (أكتوبر) 2018 في مصر، ليعرض بعد ذلك في ست دول خليجية هي السعودية والإمارات وقطر وعمان والكويت والبحرين وتم عرضه أخيرا في تونس، حيث حظي بإشادات نقدية واستقبال جماهيري مميز.

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الفيلم من إنتاج شركة iProductions و"فيلم كلينك" (منتج مشارك)، ويضم أحمد الفيشاوي وروبي ومحمد ممدوح وعارفة عبد الرسول وأسماء أبو اليزيد وضيوف الشرف أحمد مالك وهنا شيحة وأحمد كمال وصفاء الطوخي وسامي مغاوري ومحمد رضوان. ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير عبد السلام موسى، ومصممة الملابس ناهد نصر الله، ومصمم الديكور علي حسام علي، والمنتج الفني أحمد يوسف، مونتاج أحمد حافظ، مهندس الصوت أحمد عدنان، مكساج أحمد أبو السعد، موسيقى تصويرية أمين بوحافة، إشراف عام أحمد فهمي، وتسويق "ماد سوليشن".

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