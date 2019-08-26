تحضيرات مكثّفة لـ"مهرجان الجونة السينمائي" في دورته الثالثة

تتسارع التحضيرات لتنظيم "مهرجان الجونة السينمائي" في دورته الثالثة، الذي يقام بين 19 و27 أيلول (سبتمبر) المقبل، بحضور كوكبة من نجوم الفن السابع وصناعه العالميين والمصريين. وأعلن المهرجان عن قائمة طويلة من الأفلام التي تشارك في دورته هذا العام.

نظمت مدينة الجونة النسخة الأولى من المهرجان في عام 2017 ، ونجح في استقطاب العديد من نجوم السينما العالمية والمصرية، بفضل الطبيعة الساحرة للمدينة وما تضمه من شواطئ مميزة وقنوات مائية وهندسة معمارية تضفي طابعاً خاصاً عليها، إضافة إلى البنية التحتية اللازمة من فنادق ومراكز لورش العمل وقاعات للسينما والأنشطة الترفيهية.

وساهم "مهرجان الجونة" في إعادة وضع مصر على خريطة المهرجانات المتميزة على المستوى الإقليمي والعالمي.

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وهو يأتي هذا العام ضمن احتفاليات مدينة الجونة بمرور ثلاثين عاماً على إنشائها.

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وأكد المهندس رئيس مجلس إدارة "شركة أوراسكوم للتنمية القابضة" ومؤسس مدينة الجونة سميح ساويرس، أنه فخور بتحول المدينة من مجرد حلم الى مدينة متكاملة أصبحت ملتقى للأحداث الثقافية والسياحية والفنية.

وقال: “تأتى الدورة الثالثة من مهرجان الجونة تأكيدا على استمرار النجاح، وتشكل دعوة الفنانين وصناع السينما العالميين دليلاً على أن مصر فى الطريق الصحيح لاستعادة مكانتها الفنية على المستوى الإقليمي وشاهداً على الأمن والأمان الذي يتمتع به الزائرون."

وقامت "شركة أوراسكوم للتنمية" أخيراً بالإعلان عن وضع حجر الأساس "لمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة"، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحويل المدينة إلى ملتقى ثقافي عالمي، ومن المتوقع أن يكون المركز مقراً لمهرجان الجونة السينمائي بحلول العام 2020.

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