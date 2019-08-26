"الأقصر للسينما الأفريقية" يُعلن استمرار محمود حميدة رئيسًا شرفيًا للمهرجان في دورته التاسعة

أعلن رئيس "مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية" السيناريست سيد فؤاد أن الممثل محمود حميدة وافق على الاستمرار رئيساً شرفياً في الدورة التاسعة للمهرجان التي ستعقد بين 6 و 12 آذار (مارس) 2020، مبديًا ملاحظات مهمة حول طبيعة مسابقات الدورة المقبلة وفعالياتها، وذلك في اجتماع أخير مع رئيس المهرجان ومديرته المخرجة عزة الحسيني.

كما أعلن فؤاد عن تكريم المخرج الكبير سمير سيف في الدورة التاسعة، نظراً لما قدمه للسينما المصرية من أعمال متميزة ومتنوعة تميزت بالجودة الفنية والتواصل مع الجماهير والتي شكلت الوجدان العربي والإفريقي، والذي سيعرض فيلمه الأخير "أغسطنيوس ابن دموعها " وهو إنتاج مشترك بين تونس والجزائر وفرنسا.

وقالت مدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني، إن الدورة التاسعة ستشهد مسابقات جديدة بناءً على توصيات رئيس شرف المهرجان الممثل محمود حميدة، ليصل المهرجان إلى الأفارقة في جميع أنحاء العالم وليس فقط داخل القارة السمراء، وأعلنت عن سعادتها بتكريم النجمة ياسمين عبدالعزيز من جيل النجوم الحالي والتي قدمت أفلاماً مبهجة أسعدت الجماهير. وقالت إن "الكوميديا نوع مهم من الأفلام السينمائية وياسمين فرضت نمطاً سينمائياً إنسانياً جديداً حقق نجاحاً جماهيرياً وتجارياً كبيراً".

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بدورها، عبرت النجمة ياسمين عبدالعزيز عن سعادتها بهذا التكريم وشكرت إدارة المهرجان على تكريمها في الدورة المقبلة، مؤكدة أهميته وتفرده في الاهتمام بالسينما الإفريقية. وأشارت إلى أن سعادتها مضاعفة بهذا التكريم لأنه في محافظة الأقصر وهي إحدى محافظات صعيد مصر المتعطش للسينما والثقافة .

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تجدر الإشارة إلى أنه سبق الإعلان عن أن الدورة التاسعة للمهرجان سوف تحمل اسم الفنان فريد شوقي في مناسبة مئويته، كما أنها مهداة إلى روح الممثل الكبير ستيجيه كواياتي من مالي والممثلة والمغنية عقيلة راتب من مصر.

تنظم "مهرجان الأقصر" مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة، والخارجية، والسياحة، و"البنك الأهلي المصري" وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية في مصر.

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