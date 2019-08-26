رجل الأعمال علاء حكيم يكشف حقيقة زواجه من الراقصة جوهرة

كشف رجل الأعمال علاء حكيم حقيقة زواجه من الراقصة جوهرة، مؤكداً أنها مجرد "شائعة" وليس لها أساس من الصحة.



وكتب رجل الأعمال علاء حكيم على صفحته الشخصية على فيس بوك قائلا، "إن الأخبار المتداولة عن زواجى من الراقصة جوهرة مع احترامى وتقديرى للجميع غير صحيحة".



وكانت الراقصة جوهرة قد نشرت صورة بصحبة رجل الأعمال علاء حكيم وعلقت عليها قائلة، "سأتزوج رجل الأعمال المصرى علاء حكيم.. إذا اتفقنا الآن سنبقى شركاء.. أحبك حبيبى"، وهو ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول الزواج المرتقب.

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