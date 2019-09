سكارليت جوهانسون تحصد لقب "أعلى الممثلات أجرًا" في العالم

فازت الممثلة الأميركية سكارليت جوهانسون، بلقب "أعلى الممثلات أجرا" في العالم، للعام الثاني على التوالي، وحسب تصنيف مجلة "فوربس" السنوي، الصادر الجمعة، تلقت جوهانسون البالغة من العمر 34 عاما، 15.5 مليون دولار أكثر مما حققته في العام الماضي 2018، ليرتفع أجرها إلى 56 مليون دولار.

وجاءت الممثلة الأميركية اللاتينية، صوفيا فرغارا، بطلة المسلسل الكوميدي التلفزيوني الحاصد للجوائز "Modern Family"، في المركز الثاني من قائمة "فوربس" لـ"أعلى الممثلات أجرا في عام 2019"، إذ حازت 44.1 مليون دولار بين 1 يونيو 2018 و1 يونيو 2019.

وجاءت الممثلة الأميركية ريس ويذرسبون، في المركز الثالث بأجر 35 مليون دولار، ثم الممثلة الأسترالية، نيكول كيدمان، في المركز الرابع بـ34 مليون دولار.

وتضم قائمة "أعلى الممثلات أجرا لعام 2019" أسماء جديدة، هي إليزابيث موس، بطلة المسلسل التلفزيوني "The Handmaid's Tale"، والممثلة الأسترالية مارغوت روبي، بطلة فيلم "Once upon a Time in Hollywood" أمام ليوناردو دي كابريو وبراد بيت، أما المركز العاشر والأخير فكان من نصيب الممثلة الأميركية، إلين بومبيو، بطلة المسلسل التلفزيوني "Grey's Anatomy"، بأجر يصل إلى 22 مليون دولار.

