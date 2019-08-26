سيرين عبد النور تشارك متابعيها بفيديو طريف

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""الخليج 365"" من بيروت: شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور مقطع فيديو طريف عبر صفحتها على "إنستغرام" من كواليس مسلسلها السابق في "الشهر السابع". حيث ظهرت في أحد المشاهد وهي تدخل على التصوير بشكلٍ مفاجئ لتقف أمام الممثل رودريغ سليمان، الذي كان يشاركها بطولة العمل. وعلقت شارحة بالعامية اللبنانية: "من كواليس مسلسل "الشهر السابع"، المشهد بيحكي انو رودريغ يللي أخد دور زوجي نازل من بيت عشيقته.. بس أنا طلع عبالي فوت بالمشهد. كنت حامل بكريستيانو هون كتير بضحكني".



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