قناة ابو ظبي تعرض مسلسل "بركة"

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""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي التابعة لأبوظبي للإعلام، عن بدء عرض مسلسل الدراما الاجتماعية "بركة" الذي تدور أحداثه عن شخصية صبري ذات الأصول الصعيدية الذي يرعى مصالح الصعايدة المغتربين من أهل قريته في القاهرة، ويوفّر لهم فرص عمل ويدعمهم لحين استقرار أوضاعهم في العاصمة.

وتبدأ أحداث المسلسل عند فقدان صبري هاتفه ليجد نفسه مجبراً على شراء شريحة جديدة، وفي حال تشغيل الخط الجديد تصله مكالمة هاتفية من والد صالح فودة أحد أخطر الرجال الإرهابيين في المنطقة، ويخبره أنه يعاني من شدة المرض ويحتاج لمساعدة نظراً لإقامته الجبرية في بيته، فيقوم صبري بمساعدة أهل بلدته بالوصول إلى شقة الوالد وتأمين الدواء له.

ويدور نقاش بين والد صالح وصبري إلى أن يقتنع الأخير بالاحتفاظ بشريحة ذاكرة كان صالح قد تركها لأبيه قبل موته، والتي تحتوي على معلومات مهمة عن إحدى الشبكات الإرهابية في المنطقة، فضلاً عن تورط بعض الشخصيات المهمة في الدولة.

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ويعلم أحد أفراد الشبكة بحوزة صبري للشريحة، ثم يدور حوار بينهما لتسليم الشريحة مقابل مبلغ مالي، إلا أنه في الحقيقة كانت مساعي صبري في الإيقاع بالشبكة وتسليم أفرادها للشرطة، فهل ينجح في ذلك؟

العمل الدرامي من بطولة عمرو سعد بمشاركة نخبة من الفنانين المصريين من بينهم كمال أبورية، وهالة صدقي، وهنادي مهنا، ورنا رئيس، وعبدالرحمن أبو زهرة، ورياض الخولي، وإنعام سالوسة، وصلاح عبدالله، وهو من تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم.

يشار إلى أنه سيُعرض على قناة أبو ظبي من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الامارات (السادسة مساءً بتوقيت السعودية).