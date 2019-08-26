أجواء خليجية وعربية في حفلات موسم الطائف

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""الخليج 365"" من بيروت: أحيا الفنانون حسين الجسمي وعبادي الجوهر وداليا مبارك حفلاتهم ضمن فعاليات "موسم الطائف" بتنظيم من مجموعة MBC وتقديم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني برئاسة أحمد بن عقيل الخطيب الذي يرأس لجنة "موسم الطائف". حيث شاركت الفنانة داليا مبارك الفنان عبادي الجوهر في أولى حفلات "ليالي الطائف" الغنائية التي تميزت بأجواء رائعة وحضور حاشد. ونُقِلَت مباشرةً عبر قناتي MBC1 ووناسة وأيضاً على أثير MBC FM.

وأحيا الليلة من ليالي عكاظ الفنان الإماراتي حسين الجسمي وقدم_ بمشاركة فرقة وطنية متخصصة من الإمارات وأخرى من السعودية حاملة أعلام البلدين_ أغنية "أخو نوره" الذي يقول فيها "الإماراتي لأخو نوره حزامه، والسعودي للإماراتي عضيد" وسط تفاعل كبير مت الجمهور الذي ردد معه الكلمات مؤكداً عمق المحبة بينهما.

وفي مفاجأة أعدها الجمهور للفنان الجسمي، بمناسبة يوم ميلاده الـ40، والذي صادف بليلة الحفل، رددوا أغنية Happy Birthday بفرحٍ كبير في أكثر من وقفة بين الأغنيات، فيما تفاعلوا مع الأغنية الخليجية والعربية وأحدثها من ألحانه بعنوان "مهم جداً" التي قدمها للمرةِ الأولى بشكلٍ حي ومباشر برفقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.

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هذا وعبّر "الجسمي" أمام الإعلاميين والصحفيين وفي حديثه لعدد كبير من القنوات السعودية والخليجية والعربية، عن سعادته الكبيرة لمشاركة جمهور عكاظ في موسم الطائف، هذه الليالي الإحتفالية الغنائية، مشيداً بحسن الإستقبال والتنظيم الرائع للحفل، شاكراً إدارة موسم الطائف وسوق عكاظ على ذلك، واعداً الجمهور السعودي بمجموعة من الحفلات الغنائية الجماهرية خلال الفترة المقبلة وبأكثر من مدينة ما بين الرياض وأبها وعدد من المناطق.

يُذكر أن سلسلة “ليالي عكاظ” الغنائية، ستُستكمَل مع النجمة أصالة مساء 28 أغسطس، لتختتم الأمسيات مع النجمة أحلام يوم 30 أغسطس