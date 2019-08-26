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شكرا لقرائتكم خبر عن بـ"البوس"..هكذا نفت فيكتوريا بيكهام وجود خلافات مع زوجها على يخت بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت النجمة ومصممة الأزياء الشهيرة فيكتوريا بيكهام ذات الـ ( 44 عام ) كل ما يتردد من شائعات حول توتر علاقتها بزوجها لاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام ، وذلك خلال قضائهما رحلة رومانسية ساحرة على متن فخم يمتلك النجم العالمي التون جون ، واليخت موجود في جنوب فرنسا .
ظهرت فيكتوريا بيكهام بعدد من الصور اليت التقطتها عدسات مصوري " البابارتزي " و هي تتبادل القبلات مع ديفيد و هو ما اكد مدي ارتباطهما و حفاظهما علي الاجواء الرومانسية بحياتهما ، و كان بصحبتهما ابنائهما بروكلين و هاربر و روميو .
و بصور اخري ظهر ديفيد بيهام و هو يقفز في الماء مع ابنته هاربر و زخاري ذو الـ8 سنوات وهو ابن التون جون البالغ من العمر 72 عام.
من رحلة فيكتوريا و ديفيد بيكهام (1)
من رحلة فيكتوريا و ديفيد بيكهام (2)
من رحلة فيكتوريا و ديفيد بيكهام (3)
من رحلة فيكتوريا و ديفيد بيكهام (4)
من رحلة فيكتوريا و ديفيد بيكهام (5)
من رحلة فيكتوريا و ديفيد بيكهام (6)
من رحلة فيكتوريا و ديفيد بيكهام (7)
من رحلة فيكتوريا و ديفيد بيكهام (8)
من رحلة فيكتوريا و ديفيد بيكهام (9)
من رحلة فيكتوريا و ديفيد بيكهام (10)
من رحلة فيكتوريا و ديفيد بيكهام (11)
من رحلة فيكتوريا و ديفيد بيكهام (12)
من رحلة فيكتوريا و ديفيد بيكهام (13)
من رحلة فيكتوريا و ديفيد بيكهام (14)
من رحلة فيكتوريا و ديفيد بيكهام (15)
من رحلة فيكتوريا و ديفيد بيكهام (16)
من رحلة فيكتوريا و ديفيد بيكهام (17)
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