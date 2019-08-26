شكرا لقرائتكم خبر عن بـ"البوس"..هكذا نفت فيكتوريا بيكهام وجود خلافات مع زوجها على يخت بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت النجمة ومصممة الأزياء الشهيرة فيكتوريا بيكهام ذات الـ ( 44 عام ) كل ما يتردد من شائعات حول توتر علاقتها بزوجها لاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام ، وذلك خلال قضائهما رحلة رومانسية ساحرة على متن فخم يمتلك النجم العالمي التون جون ، واليخت موجود في جنوب فرنسا .

ظهرت فيكتوريا بيكهام بعدد من الصور اليت التقطتها عدسات مصوري " البابارتزي " و هي تتبادل القبلات مع ديفيد و هو ما اكد مدي ارتباطهما و حفاظهما علي الاجواء الرومانسية بحياتهما ، و كان بصحبتهما ابنائهما بروكلين و هاربر و روميو .

و بصور اخري ظهر ديفيد بيهام و هو يقفز في الماء مع ابنته هاربر و زخاري ذو الـ8 سنوات وهو ابن التون جون البالغ من العمر 72 عام.



من رحلة فيكتوريا و ديفيد بيكهام (1)



من رحلة فيكتوريا و ديفيد بيكهام (2)



من رحلة فيكتوريا و ديفيد بيكهام (3)



من رحلة فيكتوريا و ديفيد بيكهام (4)



من رحلة فيكتوريا و ديفيد بيكهام (5)



من رحلة فيكتوريا و ديفيد بيكهام (6)



من رحلة فيكتوريا و ديفيد بيكهام (7)

Advertisements



من رحلة فيكتوريا و ديفيد بيكهام (8)



من رحلة فيكتوريا و ديفيد بيكهام (9)



من رحلة فيكتوريا و ديفيد بيكهام (10)



من رحلة فيكتوريا و ديفيد بيكهام (11)



من رحلة فيكتوريا و ديفيد بيكهام (12)



من رحلة فيكتوريا و ديفيد بيكهام (13)



من رحلة فيكتوريا و ديفيد بيكهام (14)



من رحلة فيكتوريا و ديفيد بيكهام (15)



من رحلة فيكتوريا و ديفيد بيكهام (16)