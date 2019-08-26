شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة وعد: شخص مخمور حاول اقتحام غرفتى فى لندن والأمن أنقذنى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة السعودية وعد خلال فيديو نشرته وتم تدواله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، إنها تعرضت لهجوم داخل أحد الفنادق بلندن، وقالت: "صحيت على صوت واحد يدق الباب حيوان سكران، يدق الباب برجليه ويقول لي افتحي الباب، قلتله ما هي غرفتك فصرخ علي بالإنجليزية واتصلت بالفندق فتدخل عناصر الأمن وابعدوه... موقف مرعب".

وفاجأت وعد جمهورها، بأنها قامت بالاختباء داخل الحمام خوفاً من أن يستطيع أن يفتح باب الغرفة ويقوم بضربها أو الاعتداء عليها، مؤكدة أن الأمن حضر إلى غرفتها وأمسك بذلك المخمور، الذي ظل مصرا على رأيه بأن هذه الغرفة هي غرفته.