شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس: السينما تنقذ الإنسانية.. وعدينا بمهرجان الجونة المراحل الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نجيب ساويريس مؤسس مهرجان الجونة السنيمائى، ومدينة الجونة، إن مهرجان الجونة السنيمائى مر بمراحل تطور كبيرة، واعتبر مؤسس الجونة أن المهرجان تخطى كل المراحل الصعبة، حتى وصل الآن الى مرحلة التأسيس.

وعن أهمية وتأثير الفن، والسينما، أوضح نجيب، خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة، أن الفن بات الوسيلة الأهم على الإطلاق لإحياء الانسانية، التى تأثرت مؤخرا بسبب الكوارث، والحرائق، والحروب والصراعات، وأنه لم يعد أمامنا إلا العودة للفن، فهو الوسيلة الأمثل لإحياء، وإنقاذ الانسانية، مشيرا إلى أن شركته للإنتاج السنيمائى تنوي التوسع فى إنتاج الأعمال الفنية داخليا وخارجيا.

وتهدف الدورة الثالثة التى تقام خلال الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019 إلى جمع صناع السينما فى المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافى بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية، وهو الأمر الذى يعززه التزام المهرجان الراسخ باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة السينما العربية نحو الأمام حيث يتنافس ما يزيد على 80 فيلمًا.





































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