شكرا لقرائتكم خبر عن نادية لطفى توجه رسالة شكر لرامى رضوان بسبب لطفى لبيب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت النجمة الكبيرة نادية لطفي عن سعادتها بالحوار الذي أجراه الإعلامي رامي رضوان مع الفنان لطفي لبيب مؤخراً عقب عرضه عبر قناة dmc، وذلك بعدما أعلنت عن ذلك عبر حسابها على Facebook بكتابة رسالة وجهتها إلى رامي رضوان.

النجمة الكبيرة نادية لطفى قالت فى رسالتها: "تهنئة إلى السيد المذيع المحترم رامي، ونشكره على اتاحته الممتعة لرمز الفن والثقافة والخلق والإنسانية، ونموذج للفنان كما يجب أن يكون في لقاء المبدع النجم لطفي لبيب، ونتمنى أن يعاد هذا اللقاء للدراسة والاستمتاع بالمعلومات الثقافيه الواسعة، التي امتعنا بها الفنان الغالي، وتهنئة بتكريمه بالقلوب من معجبيه.. المعجبه ناديه لطفى".

رامي رضوان بدوره عبر عن سعادته بما كتبته الفنانة نادية لطفى عبر حسابه على فيس بوك بكتابة : ياخبر أبيض ومبهج ومشرق، انا هزورها في البيت دي نادية هانم لطفى Advertisements

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