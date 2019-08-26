شكرا لقرائتكم خبر عن "ولاد رزق 2" يزيد من إيراداته ويصل إلى 76.2 مليون جنيه فى 19 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم "ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" للنجم أحمد عز، يوم أمس الأحد إيرادات وصلت إلى مليون و 491 ألفاً و179 جنيها ليصل إجمالى ما حصده الفيلم حتى الآن فى شباك التذاكر إلى 76 مليوناً و 224 ألفاً و 458 جنيها وذلك فى 19 يوم عرض فقط، حيث انطلق الفيلم فى دور العرض يوم 8 من شهر أغسطس الجارى.

الجزء الأول من الفيلم عرض عام 2015، وتدور قصة الجزء الثانى بعد مرور 3 سنوات منذ أحداث انتهاء الجزء الأول، يحاول الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم، ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.

يشارك في بطولة "ولاد رزق 2" أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهر عدد من النجوم كضيوف شرف على أسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

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