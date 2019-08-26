شكرا لقرائتكم خبر عن اللبنانية تانيا قسيس: سعيدة بعودتى إلى مصر من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت النجمة اللبنانية تانيا قسيس القاهرة للبدء فى تحضيرات حفلها يوم 30 أغسطس بمهرجان محكى القلعة الدولى، حيث أكدت تانيا سعادتها بعودتها للغناء في مصر من جديد.

وكشفت النجمة اللبنانية تانيا قسيس فى بيان لها، أنها ستقدم خلال الحفل أبرز أغنياتها المعروفة من بينها "AVE MARIA" مع أنشودة "مولاي" التي أدتها في الحدث الضخم في القاهرة عند افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح، و"وطني" التي نالت عليها جائزة موريكس دور و "شو مخبى الليل" التي سبق وتصدرت المراتب الأولى في لبنان في الصيف الماضى.

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تانيا قسيس

كما ستقدم أغنيات جديدة أبرزها أغنية "حب الحياة" من كلمات والحان مروان خوري، و "شو القصة" من كلمات والحان جوني فنيانوس، بالاضافة لـ أغنيات "قلبي دليلي" لـ ليلى مراد، "يا حبيبي تعال" لأسمهان، "حلوة يا بلدي" لـ داليدا ودمج لافت لأغنية "ليالي الأنس" لأسمهان مع أغنية Padam لإديت بياف، بالإضافة إلى أغنية "أهواك" للعندليب الاسمر عبد الحليم حافظ بدمج لافت مع أغنية داليدا الشهيرة " Histoire d'un Amour "، وغيرها من الأغنيات لبنانية، مصرية وأجنبية.