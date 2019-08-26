شكرا لقرائتكم خبر عن ريتا أورا تحيي حفلا ضخما بانجلترا وسط تفاعل كبير من الجمهور ..شوف الصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرف النجمة العالمية ريتا أورا إنها واحدة من أهم مغنيات البوب في العالم وأكثرهن نجاحا، إضافة إلي أنها تهتم دائما بالظهور بإطلالات خاطفة للأنظار . أحيت ريتا أورا البالغة من العمر 28 عام حفلا ضخما أمس بإنجلترا في حضور عدد هائل من محبيها و معجبيها الذين تفاعلوا بشكل واضح مع أغنياتها، ظهرت اورا مرتديه ملابس قصيرة شفافة، كما اختارت ارتداء حذاء " بوت " طويل باللون الابيض من تصميم " Naked Wolfe " ووصل سعره إلي 326 جنيه استرليني .

ريتا اورا

ريتا اورا Advertisements

ريتا اورا (3)

ريتا اورا (4)

ريتا اورا

ريتا اورا

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