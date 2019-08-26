شكرا لقرائتكم خبر عن هيدي كرم: أنا ضد strong independent women.. الست عملت سبع رجالة وبعدين عيطت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة هيدى كرم، عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، مقطع فيديو لها، مؤكدة أنها ضد مصطلح عن رأيها فى مصطلح المرأة المستقلة القوية.

وأضافت فى الفيديو: "الست فقدت الكثير فى الحياة وأولها الدلع وأنها تعتمد على راجل ياخد باله منها.. عملت سبع رجالة فى بعض وعاشت دور سوبر وومن لغاية لما الموضوع جه على رأسها فى الآخر وبعدين عيطت".

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وعلقت "هيدى" على الفيديو قائلة" #strongindependentwomen أسأنا استخدام و فهم المصطلح ده للأسف".