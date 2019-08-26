شكرا لقرائتكم خبر عن المهندس سميح ساويرس: لم أتخيل أن تصبح الجونة كما هى عليه الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس سميح ساويرس - مؤسس مدينة الجونة السياحية والراعى الرسمى للمهرجان إنه لم يكن يتخيل أن مدينة الجونة ستكون كما هي الآن، مؤكدا أنه مستمع جيد وأي شخص يطرح عليه فكرة يستمع إليها جيدا، وهو ما حدث مع نجيب ساويرس وبشرى لأنهم غاويين سينما وطلبوا إقامة مهرجان ووافقت وهو ما حدث مع عمرو منسي وبطولة الاسكواش. تضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة تتضمن الممثلة المصرية القديرة سوسن بدر، بينما تتضمن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة مصممة الملابس المميزة ناهد نصرالله ويرأس المخرج مروان حامد لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، والتي تتضمن الممثلة التونسية درة. Advertisements وتهدف الدورة الثالثة التى تقام خلال الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019 إلى جمع صناع السينما فى المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافى بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية، وهو الأمر الذى يعززه التزام المهرجان الراسخ باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة السينما العربية نحو الأمام حيث يتنافس ما يزيد على 80 فيلمًا. يحضر المؤتمر المهندس نجيب ساويرس – مؤسس مهرجان الجونة السينمائى والمهندس سميح ساويرس - مؤسس مدينة الجونة السياحية والراعى الرسمى للمهرجان والمهندس خالد بشارة لرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اوراسكم للتنمية مصر والسيد عمرو منسي المدير التنفيذي للمهرجان والسيد إنتشال التميمي مدير المهرجان والفنانة بشرى رزة مدير العمليات للشركة المنظمة للمهرجان والمخرج أمير رمسيس المدير الفني للمهرجان.

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