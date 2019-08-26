شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم فيلم Hustlers يجتمعون باحتفالية خاصة فى لوس أنجلوس.. شوف الصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر أمس نجوم فيلم " Hustlers " احتفالية خاصة بالعمل المقرر بدء عرضه بدور السينما الامريكية في 13 سبتمبر المقبل ، و كانت النجمة العالمية جنيفر لوبيز اول الحاضرين و قد ركزت عليها عدسات المصورين بمجرد وصولها للحفل الذي أقيم في لوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية .

كما حضرت العرض نجمة الراب الشهيرة كاردي بي كذلك كيكي بالمر و لي لي رينهارت و كونستون سووه .

فيلم " Hustlers " من تأليف وإخراج لورين سكافاريا ، و شارك جنيفر لوبيز و كاردي بي بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم جوليا ستيلز ومادلين بريور وكيكي بالمر و ليزو و غيرهم الكثيرين، وقد استلهم الفيلم من مقال نشرته مجلة نيويورك بعنوان "The Hustlers at Scores" كتبها جيسيكا بريسلر عن أحد نوادي التعري.



من الاحتفالية الخاصة بالفيلم (1)



من الاحتفالية الخاصة بالفيلم (2)



من الاحتفالية الخاصة بالفيلم (3)



من الاحتفالية الخاصة بالفيلم (4)



من الاحتفالية الخاصة بالفيلم (5)

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من الاحتفالية الخاصة بالفيلم (6)



من الاحتفالية الخاصة بالفيلم (7)



من الاحتفالية الخاصة بالفيلم (8)



من الاحتفالية الخاصة بالفيلم (9)



من الاحتفالية الخاصة بالفيلم (10)



من الاحتفالية الخاصة بالفيلم (11)



من الاحتفالية الخاصة بالفيلم (12)



من الاحتفالية الخاصة بالفيلم (13)