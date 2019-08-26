شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو منسى: مهرجان الجونة خلق موسما سياحيا فنيا جديدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو منسى المدير الإدارى لمهرجان الجونة السنيمائى، إن الفضل فى الاستمرار والنجاح لهذا المهرجان يرجع لرؤية الإدارة الجيدة لعوامل النجاح، وقدرتها على مواجهة التحديات، ومهارتها فى التجديد المستمر سنويا.

وأضاف منسى أن المهرجان استطاع أن يقدم قيمة فنية كبيرة لصناعة السينما، وخلق موسما فنيا سياحيا سنيمائيا ضخما، وهذا نجاح كبير فى بلد كبير مثل مصر، هى هوليود الشرق، وأضاف منسى أن المهرجان مزج بين طرق مختلفة فى التفكير، لأنه دمج بين الشباب والكبار، مصريين وأجانب، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الاثنين للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السنيمائى المقرر إقامته سبتمبر المقبل.

وتهدف الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائى التى تقام خلال الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019 إلى جمع صناع السينما فى المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافى بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية، وهو الأمر الذى يعززه التزام المهرجان الراسخ باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة السينما العربية نحو الأمام حيث يتنافس ما يزيد على 80 فيلمًا.

































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