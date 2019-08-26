شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد إمام أحدث المنضمين لفيلم "ريما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان الشاب أحمد إمام لفيلم "ريما" بطولة الفنان الكوميدى محمد ثروت والطفلة ريم عبد القادر، إخراج معتز حسام، وتأليف أحمد نور، وانطلق التصوير خلال الأسابيع الماضية داخل استوديو مصر، ويجسد إمام دور مهم ومحورى خلال أحداث الفيلم.

فيلم "ريما" بطولة محمد ثروت، والطفلة ريم عبد القادر، وفراس سعيد، وهالة فاخر، وايهاب فهمي، وعلاء مرسي، ومن السعودية يشارك يوسف أحمد وعبد العزيز جميل، بالإضافة إلى بيومي فؤاد وأحمد فتحي، الذين يظهران في الأحداث كضيوف شرف.

يشار إلى أن أحمد إمام شارك فى الموسم الرمضانى الماضى بمسلسل "كلبش 3" للنجم أمير كرارة تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، ومسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح، وشارك فى بطولته محمود البزاوى ودياب ونجلاء بدر.

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