شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد إمام أحدث المنضمين لفيلم "ريما" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان الشاب أحمد إمام لفيلم "ريما" بطولة الفنان الكوميدى محمد ثروت والطفلة ريم عبد القادر، إخراج معتز حسام، وتأليف أحمد نور، وانطلق التصوير خلال الأسابيع الماضية داخل استوديو مصر، ويجسد إمام دور مهم ومحورى خلال أحداث الفيلم.
فيلم "ريما" بطولة محمد ثروت، والطفلة ريم عبد القادر، وفراس سعيد، وهالة فاخر، وايهاب فهمي، وعلاء مرسي، ومن السعودية يشارك يوسف أحمد وعبد العزيز جميل، بالإضافة إلى بيومي فؤاد وأحمد فتحي، الذين يظهران في الأحداث كضيوف شرف.
يشار إلى أن أحمد إمام شارك فى الموسم الرمضانى الماضى بمسلسل "كلبش 3" للنجم أمير كرارة تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، ومسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح، وشارك فى بطولته محمود البزاوى ودياب ونجلاء بدر.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد إمام أحدث المنضمين لفيلم "ريما" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.